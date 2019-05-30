В Туркменистане начали отлавливать частных таксистов на междугородних трассах

CA-NEWS (TM) - С апреля, после замечания президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, полиция Ашхабада начала отлавливать частных таксистов, занимающихся извозом без лицензии. Сейчас дорожная полиция останавливает автомобили на междугородних трассах, передает ХТ.

Например, на автодороге Мары-Ашхабад с проверками останавливают машины, в которых едут более двух пассажиров. Если выясняется, что водитель везет попутчика за плату, то выписывают штраф в размере от 300 до 500 манатов (около $85-140).

Раньше таксисты старались брать с собой по 4 человека и с каждого брали за проезд по 100 манатов, теперь же в машину сажают не больше двух, но поездка обходится им вдвое дороже – по 200 манатов.

23 мая Бердымухамедов во время совещания с членами правительства заявил, что водители государственных автомобилей такси «стремясь к получению выгоды, выезжают за пределы столицы. Это недопустимо, так как для загородных и междугородних рейсов имеется специальный автотранспорт».