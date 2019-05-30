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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Четверо граждан Узбекистана пострадали при обрушении лесов на стройке под Петербургом

CA-NEWS (UZ) -  По информации Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, 27 мая текущего года на строящемся объекте в Приозерском районе Ленинградской области произошло обрушение строительных лесов, в результате которого получили травмы семь человек, в том числе четверо граждан Узбекистана

Хасанов Ганишер Ташмаматович, 1987г.р., и Касимов Сами Хамидович, 1970г.р., эвакуированы на специальном вертолете в Ленинградскую областную клиническую больницу. В эту же клинику помещен Шамаматов Фазлиддин Мирзараимович, 1992г.р.

Абдурахманов Мансур, 1983 г.р., находится во Всеволжской клинической межрайонной больнице.

Генконсульство установило контакты с соответствующими структурами Ленинградской области и держит ситуацию на контроле.

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