Узбекистан получит бюджетную квоту на 30 человек для обучения в Московском инженерно-физическом институте

CA-NEWS (UZ) - Квота Узбекистана на обучение студентов в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) за счет бюджета РФ на 2019 год составит 30 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

"В 2018 году Узбекистану впервые выделена целевая квота на 30 человек для обучения в МИФИ за счет российского бюджета по направлениям атомной энергетики. Столько же мест планируется предоставить и в текущем году", - рассказал он, отвечая на вопрос, где планируется готовить кадры для работы на АЭС, которую построят в Узбекистане к 2028 году.

По словам Приходько, открытие филиала МИФИ в Ташкенте продвигается в соответствии с утвержденной в декабре 2018 года дорожной картой. Он уточнил, что узбекистанской стороной уже выдана лицензия на осуществление филиалом образовательной деятельности. "Осенью текущего года планируется принять на обучение первую группу студентов численностью около 100 человек", - добавил он.

Комментируя вопросы трудовой миграции и, в частности, шаги, которые РФ и Узбекистан предпринимают сегодня для регулирования миграционных потоков, Приходько рассказал, что с 2018 года реализуется пилотный проект по отработке механизма организованного набора трудящихся-мигрантов из Узбекистана с участием государственных служб занятости Красноярского края, Ленинградской области и Республики Татарстан. "Проект рассчитан до конца 2019 года, по итогам полученный опыт будет предложен для внедрения во всех субъектах Российской Федерации", - отметил Приходько.

Он напомнил, что ежегодно в Россию въезжает порядка 2,5 млн граждан Узбекистана, большинство - с целью трудоустройства. С целью регулирования миграционных потоков 5 апреля 2017 года было заключено межправительственное Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. В этом случае принимающей стороной является российский работодатель, а отправляющей - специально созданное Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана. Порядок набора работников - от заявки работодателя, организации подготовки сотрудника до заключения трудового договора - закреплен соответствующим соглашением, что гарантирует работодателю требуемую квалификацию, а работнику - надлежащие условия труда и защиту трудовых прав.

Приходько уточнил, что для мониторинга механизма такого набора, расширения круга российских работодателей, заинтересованных в оргнаборе без участия посреднических структур была создана специальная рабочая группа.