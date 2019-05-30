Дарига Назарбаева провела встречу с послом США Уильямом Мозером

CA-NEWS (KZ) - 28 мая председатель Сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева приняла посла США в Казахстане Уильяма Мозера. В ходе встречи обсуждены вопросы углубления двустороннего сотрудничества, в том числе межпарламентского диалога, передает сайт сената парламента РК.

Обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности в несырьевом секторе. В прошлом году товарооборот между странами вырос на 37%, составив $2,24 млрд. При этом казахстанский экспорт в США вырос в 2,5 раза.

Посол США отметил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по экспорту мясной продукции, в частности на рынки ЕАЭС и Китай.

Говоря о сотрудничестве двух стран в области обеспечения региональной безопасности, стороны отметили важным аспектом данного взаимодействия урегулирование конфликта в Афганистане.

Д.Назарбаева проинформировала собеседника о прошедшей в Казахстане конференции «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане», запуске трехсторонней программы Казахстана, Узбекистана и ЕС по обучению афганских девушек медицинским специальностям.