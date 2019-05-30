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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Брюсселе прошло 6-е заседание Диалога высокого уровня ЕС-ЦА по вопросам политики и безопасности

CA-NEWS (TM) -  28-го мая в Брюсселе (Бельгия) прошло 6-ое заседание Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности Европейский Союз – Центральная Азия, сообщает CA-News со ссылкой на МИД Туркменистана.

В заседании приняли участие заместители глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, а также заместитель министра иностранных дел Афганистана в качестве почетного гостя. Туркменскую делегацию возглавил посол Туркменистана в Бельгии.

Со стороны Европейского Союза в заседании приняли участие заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Белйяр, специальный представитель ЕС по ЦА Питер Бурьян, а также директор отдела России, Восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской Службы внешних действий Люк Девинь.

В ходе заседания стороны обсудили реализацию новой стратегии ЕС по Центральной Азии, включая предложения по повышению эффективности сотрудничества в сфере безопасности, а также в торгово-экономической, транспортной и энергетической областях. Обсуждались вопросы совершенствования образования, защиты окружающей среды и рационального использования водных ресурсов. Участники отметили значимость дальнейшего укрепления регионального сотрудничества в области безопасности с участием соседнего Афганистана.

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