Китайская компания создаст в Хатлоне ряд медицинских центров диагностики

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания Ntusoft Mtdical Corporation намерена создать в городах и районах Хатлонской области ряд диагностических и лечебных центров, передает Авеста.



Как сообщает пресс-центр госадминистрации Хатлона, председатель области Курбон Хакимзода встретился с представителями компании Ntusoft Mtdical Corporation.

Строительство медицинских объектов на территории Хатлона китайская компания будет осуществлять совместно с ООО «Акси шифо» в рамках реализации проекта «Шелковый путь».

В диагностических и лечебных центрах, которые будут созданы на базе местных больниц, будут установлены МРТ, цифровые маммографы, цифровой рентген, УЗИ и прочее медицинское оборудование.

Проект будет реализован в семи городах и районах Хатлонской области. В конце встречи стороны подписали соответствующий меморандум.