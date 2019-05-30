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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китайская компания создаст в Хатлоне ряд медицинских центров диагностики

CA-NEWS (TJ) -  Китайская компания Ntusoft Mtdical Corporation намерена создать в городах и районах Хатлонской области ряд диагностических и лечебных центров, передает Авеста.

Как сообщает пресс-центр госадминистрации Хатлона, председатель области Курбон Хакимзода встретился с представителями компании Ntusoft Mtdical Corporation.

Строительство медицинских объектов на территории Хатлона китайская компания будет осуществлять совместно с ООО «Акси шифо» в рамках реализации проекта «Шелковый путь».

В диагностических и лечебных центрах, которые будут созданы на базе местных больниц, будут установлены МРТ, цифровые маммографы, цифровой рентген, УЗИ и прочее медицинское оборудование.

Проект будет реализован в семи городах и районах Хатлонской области. В конце встречи стороны подписали соответствующий меморандум.

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