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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Монголии встретился с Пак Ги Муном

CA-NEWS (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар и председатель Государственного совета по решению проблемы микропыли Республики Корея Пак Ги Мун обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества в области снижения загрязнения атмосферного воздуха. Встреча состоялась на полях 75-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана /ЭСКАТО/, проходящей в эти дни в столице Таиланда Бангкоке, передает Montsame.

“Загрязнение атмосферного воздуха непосредственно влияет на нашу окружающую среду и здоровье наших граждан, поэтому этот вопрос стал одним из актуальных проблем нашей страны”, - отметил глава монгольской дипломатии во время встречи и предложил продолжить взаимодействие между правительствами двух стран в направлении снижения загрязнения атмосферного воздуха.

Пак Ги Мун, со своей стороны сказал: “Считаю, что укрепление многостороннего сотрудничества в целях уменьшения загрязнения воздуха играет важную роль, несмотря на существование различных источников загрязнений в Северо-Восточной Азии”. Он подчеркнул, что при рассмотрении трансграничных экологических проблем, в том числе вопрос охраны здоровья населения в регионе необходимо сфокусировать внимание на фундаментальных исследованиях и информации.

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