Узбекистанцы будут работать в субботу - 1 июня и отдохнут 6 июня
- Узбекистан, общество
- 14:00, 30 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - В связи с празднованием Рамазан хайита, субботу - 1 июня объявили рабочим днём в Узбекистане.
Согласно указу президента Узбекистана, подписанного ещё декабре 2018 года «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году», выходной день переносится с субботы 1 июня на четверг 6 июня.
По случаю праздника Рамазан хайит, день праздника также будет объявлен выходным днём на основании указа президента.
Таким образом, если первый день Рамазан хайита будет праздноваться 5 июня, то узбекистанцы смогут отдохнуть два дня подряд.