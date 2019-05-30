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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанцы будут работать в субботу - 1 июня и отдохнут 6 июня

CA-NEWS (UZ) -  В связи с празднованием Рамазан хайита, субботу - 1 июня объявили рабочим днём в Узбекистане.

Согласно указу президента Узбекистана, подписанного ещё декабре 2018 года «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2019 году», выходной день переносится с субботы 1 июня на четверг 6 июня.

По случаю праздника Рамазан хайит, день праздника также будет объявлен выходным днём на основании указа президента.

Таким образом, если первый день Рамазан хайита будет праздноваться 5 июня, то узбекистанцы смогут отдохнуть два дня подряд.

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