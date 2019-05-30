Жителя Таджикистана осудили за то, что склонял несовершеннолетних к "джихаду"

CA-NEWS (TJ) - Суд города Душанбе вынес приговор в отношении жителя района Шамсидини Шохин, обвиняемого в вербовке несовершеннолетних в ряды террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), экстремизме и попытке незаконного пересечения таджикско-афганской границы, передает Радио Озоди.



28-летний Сухроб Хасанов осужден на 14 лет заключения с отбыванием в колонии строгого режима. "Обвиняемый склонял группу несовершеннолетних к участию в боевых действиях на территории другого государства", - говорится в обвинительном приговоре, который был вынесен 27 мая.

В сети вербовщика, по словам следователей, попали четверо юношей – Сафармухаммад Абдуназарзода, Ходжимухаммад Файзуллоев, Мустафо Курбонов и Хабибулло Давлатов. Следствие выяснило, что Сухроб Хасанов занимался «промывкой мозгов» путем показа видеосюжетов о боях ИГ в Сирии и Ираке, размещенных в его телеграм-канале.

23 марта 2018 года Сухроб Хасанов уговорил двух несовершеннолетних - Мустафо Курбонова и Хабибулло Давлатова отправиться с ним на «джихад» в Афганистан. Однако на пути в таджикско-афганскую границу один из юношей серьезно заболел и группе пришлось вернуться в Душанбе.

В суде города Душанбе сообщили, что Сухроб Хасанов на процессе признал себя виновным. Радио Озоди не удалось связаться в адвокатом или родственниками осужденного, чтобы проверить эту информацию. Суды в Таджикистане постоянно подвергаются критике со стороны международных правозащитных организаций и ООН за то, что зависимы от прокуроров и других влиятельных чиновников и не часто соблюдают Конституцию и законы страны. Таджикские суды, по мнению правозащитников, постоянно используют полученные под пыткой показания, вопреки положениям, запрещающим приобщать к делу такие материалы.

Сухроб Хасанов и его адвокат в течение 10 дней имеют право обжаловать приговор в вышестоящей судебной инстанции, однако изменение вердикта вышестоящим судом в Таджикистане - большая редкость.

Сухроб Хасанов и четверо юношей были задержаны в сентябре прошлого года во время второй попытки пересечь таджикско-афганскую границу. Источник в правоохранительных органах Таджикистана сообщил, что все четверо – из уязвимых семей, выросли без отцов. «У одного из них родители в разводе, другой вырос без отца, отец третьего юноши страдает психическим расстройством, а у четвертого – отец уже много лет находится на заработках в России. Когда я говорил с ними, стало известно: они мечтали, чтобы у них были мобильные телефоны и хорошая одежда, как у других сверстников, но такой возможности в их семьях не было. Возможно, из-за этого они и свернули на скользкую тропу», - отметил собеседник.

Какое наказание понесли задержанные юноши – не сообщается.

В ноябре 2018 года ГКНБ Таджикистана сообщил, что около 2 тыс. граждан Таджикистана выехали в Сирию и Ирак для участия в военных действиях на стороне ИГ, более 1,7 тысячи из них числятся в розыске. Сотни пропагандистов идей ИГ и вербовщиков задержаны и приговорены к длительным срокам лишения свободы.