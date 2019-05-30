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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Склоняется ли название столицы, объяснили в акимате Нур-Султана

CA-NEWS (KZ) -  В связи с отсутствием единообразия в использовании названия столицы на русском языке акимат Нур-Султана заявляет, что название столицы как при употреблении с родовым словом «город», так и без него подлежит склонению, сообщается на сайте акимата.

Согласно нормам русского языка иноязычные географические названия, оканчивающиеся на согласную, употребляемые без родового слова «город», подлежат склонению.

Например: население Нур-Султана, подъехал к Нур-Султану, горжусь Нур-Султаном, живу в Нур-Султане. При этом, если указанные названия употреблены в функции приложения с нарицательным словом «город», то обычно они не склоняются: в городе Луисвилл, близ города Мобеж, за городом Санта-Крус.

Однако данное правило не распространяется на давно заимствованные и освоенные русским языком иноязычные названия, к которым относится и «Нур-Султан»: в городе Нур-Султане, за городом Нур-Султаном (по аналогии с: в городе Нью-Йорке, возле города Буэнос-Айреса, к городу Лос-Анджелесу и т.п.).

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