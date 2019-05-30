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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Таджикистана изнасиловал жительницу Токсово
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Жительница поселка Токсово Ленинградской области заявила в полицию об изнасиловании. Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Таджикистана, который подозревается в совершении данного преступления, передает Невские Новости.

Как рассказала пострадавшая, инцидент произошел в одном из туристических домиков в Токсово 29 мая в 04.00. Уже в 09.30 того же дня женщина 1994 года рождения пришла с заявлением в полицию.

Над жительницей Токсово предположительно надругался гражданин Таджикистана 1987 года рождения, которого и задержала полиция, сообщают «Невские Новости». На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о жительнице Ленинградской области, которую изнасиловал знакомый. Инцидент произошел после употребления спиртных напитков.

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