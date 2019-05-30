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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев на встрече с Медведевым: народы Узбекистана и России соскучились друг по другу

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в четверг отметил динамику отношений двух стран в последнее время.

В среду глава российского кабмина прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом, сообщил ТАСС.

"Когда видишь и анализируешь, что претворяется все, что намечено, у меня такое впечатление, что народы Узбекистана и России друг по другу соскучились", - сказал Мирзиёев. Он отметил, в частности, активизацию сотрудничества в медийной и образовательной сферах, а также между регионами России и Узбекистана.

Как ожидается, в четверг Медведев вылетит в город Ургенч, где примет участие в первом заседании совместной комиссии на уровне глав правительства. На переговорах планируется обсудить широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Речь пойдет о реализации крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, сферах транспорта и высоких технологий, а также в сельском хозяйстве.

Напомним, что Медведев прибыл в Узбекистана накануне 29 мая, с двухдневным визитом.

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