2019-2020 годы правительство Монголии объявило годом развития и защиты прав ребёнка

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 2019-2020 годы объявлены годом развития и защиты прав ребёнка. Решение об этом принято на заседании кабинета министров 29 мая, передает Montsame.



В связи с этим, министру труда и социальной защиты поручено разработать межсекторальный план действий и утвердив его Национальным Советом по делам детей, осуществлять контроль над его выполнением.

Кроме того, членам Национального совета по делам детей и главам аймаков и столицы поручено обратить внимание на повышение доступности услуг по защите детей, поддержку развития детей, также утвердить подплан действий в своих соответствующих сферах.

В рамках года будут осуществляться многосторонние мероприятия, такие как повышение обязанностей и ответственности родителей за предотвращение насилия в отношении детей и развитие сотрудничества между правительственными и неправительственными организациями.