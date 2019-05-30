Фоторепортаж — Возвращение из Сирии в Узбекистан 150 жен и детей боевиков ИГ

CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее 148 узбекских женщин и детей из семей боевиков террористической группировки «Исламское государство» были переданы сирийскими курдами делегации консульства Узбекистана для возвращения на родину.

В соцсетях появились официальные фото возвращения 148 узбекских женщин и детей из семей ИГ в Узбекистан, сегодня, 30 мая.