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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Фоторепортаж — Возвращение из Сирии в Узбекистан 150 жен и детей боевиков ИГ
Предыстория: Сирийские курды передали Узбекистану около 150 жен и детей боевиков ИГ

CA-NEWS (UZ) -  Как сообщалось ранее 148 узбекских женщин и детей из семей боевиков террористической группировки «Исламское государство» были переданы сирийскими курдами делегации консульства Узбекистана для возвращения на родину.

В соцсетях появились официальные фото возвращения 148 узбекских женщин и детей из семей ИГ в Узбекистан, сегодня, 30 мая.

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