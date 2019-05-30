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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава департамента МНЭ Казахстана приговорен к трем годам заключения

CA-NEWS (KZ) -  Директор Департамента развития предпринимательства министерства национальной экономики Казахстана Асланбек Джакупов приговорён к трём годам лишения свободы, передает «Хабар 24».

Есильский районный суд признал Джакупова виновным в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения.

Ему также пожизненно запрещено работать во всех госструктурах. Сообщается, что в ходе судебного заседания он свою вину признал полностью и раскаялся.

Джакупов был задержан 18 апреля за получение крупной взятки в размере 500 тысяч тенге.

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