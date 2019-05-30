Глава департамента МНЭ Казахстана приговорен к трем годам заключения

CA-NEWS (KZ) - Директор Департамента развития предпринимательства министерства национальной экономики Казахстана Асланбек Джакупов приговорён к трём годам лишения свободы, передает «Хабар 24».

Есильский районный суд признал Джакупова виновным в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения.

Ему также пожизненно запрещено работать во всех госструктурах. Сообщается, что в ходе судебного заседания он свою вину признал полностью и раскаялся.

Джакупов был задержан 18 апреля за получение крупной взятки в размере 500 тысяч тенге.