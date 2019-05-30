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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане произошло землетрясение

CA-NEWS (TJ) -  Сегодня в 13 часов 27 минут по местному времени на территории Республики Таджикистан было зарегистрировано землетрясение.

Как сообщили в геофизической службе Академии наук Республики Таджикистан, эпицентр землетрясения находился в 16 километрах юго-восточнее Душанбе, передает НИАТ Ховар.

По данным источника, сила землетрясения в очаге составила 3 балла, в Душанбе – 2 балла.

«Жертв и разрушений не зарегистрировано», — отметил источник.

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