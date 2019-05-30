В столице Монголии проходит митинг за отставку правительства (фото)

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 30 мая на протестный митинг вышли несколько тысяч человек. Они требуют отставки правительства, передает Reuters.

Протестующие заявляют, что недовольны уровнем коррупции, загрязнением окружающей среды, стагнацией экономики и ситуацией в области здравоохранения.

Как объяснил журналистам Reuters руководитель митингов, лидер оппозиционной Демократической партии Цэвэгдоржийн Туваан, правительство «не сдержало данные им обещания».

Митингующие несут карикатурные фигуры, которые изображают действующих политиков страны.