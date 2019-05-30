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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В столице Монголии проходит митинг за отставку правительства (фото)

CA-NEWS (MNG) -  В Улан-Баторе 30 мая на протестный митинг вышли несколько тысяч человек. Они требуют отставки правительства, передает Reuters.

Протестующие заявляют, что недовольны уровнем коррупции, загрязнением окружающей среды, стагнацией экономики и ситуацией в области здравоохранения.

Как объяснил журналистам Reuters руководитель митингов, лидер оппозиционной Демократической партии Цэвэгдоржийн Туваан, правительство «не сдержало данные им обещания».

Митингующие несут карикатурные фигуры, которые изображают действующих политиков страны.

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