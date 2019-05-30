В Монголии пригласили Путина на празднование юбилея победы на Халхин-Голе

CA-NEWS (MNG) - Власти Монголии пригласили президента России Владимира Путина принять участие в праздновании в сентябре юбилея победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол, сообщил журналиста представитель пресс-службы вице-премьера РФ Алексея Гордеева по итогам его встречи с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой, передает РИА Новости.

"Знаменательным событием для развития двусторонних отношений станет празднование в 2019 году 80-летнего юбилея совместной победы на реке Халхин-Гол, благодаря которой советско-монгольские войска отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии от японской агрессии. По словам Алексея Гордеева, победа на реке Халхин-Гол продемонстрировала истинный героизм и мужество двух народов и стала символом дружбы двух стран", - сказал представитель пресс-службы.

"Халтмаагийн Баттулга поблагодарил Россию и непосредственно компанию "Роснефть" за выделение 8 миллионов евро. Средства пойдут на благоустройство района и обновление сомона Халхин-Гол. Приглашение принять участие в торжествах 3-4 сентября направлено главе российского государства", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе встречи Гордеева с президентом Монголии стороны выразили удовлетворение в решении давних вопросов, включая проблему перерегистрации российской недвижимости, ранее принадлежавшей СССР на территории Монголии.

"По информации главы государства, проект обменной ноты направлен из правительства Монголии на рассмотрение парламента (Великий государственный хурал). Таким образом, многолетняя проблема переоформления в российскую собственность более десяти объектов недвижимости может быть решена в ближайшее время", - сообщил представитель.

Необъявленный локальный вооружённый конфликт у реки Халхин-Гол в Монголии длился с весны по осень 1939 года. Он возник из-за территориальных претензий Японии, которая к тому времени оккупировала север Китая и создала там государство Манчжоу-го, к Монголии. Она требовала провести границу между Манжоу-го и Монголией по реке Халхин-Гол, то есть отодвинуть ее вглубь Монголии. На границе регулярно совершались провокации со стороны японских отрядов, обстрелы и авианалеты. У Монголии был заключен "Протокол о взаимопомощи" с СССР, и с 1937 года там развернуты части Красной Армии. В конфликте СССР выступил на стороне Монголии.

Наступление советско-монгольских войск началось 20 августа 1939 года. Перемирие было подписано 15 сентября 1939 года между СССР, Монголией и Японией. Окончательное соглашение об урегулировании с уступками Японии подписали в мае 1942 года. Оно просуществовало до капитуляции Японии во Второй мировой войне в сентябре 1945 года. Потери убитыми, ранеными и попавшими в плен японо-маньчжурских войск составили более 61 тысячи, советско-монгольских войск более 26 тысяч.