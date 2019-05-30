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  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ОАЭ начнут продавать туркменские ковры

CA-NEWS (TM) -  В Объединённых Арабских Эмиратах в одном из торговых центров арендовано помещение площадью 84 квадратных метра. В настоящее время ведутся работы по его оформлению в национальном стиле, обеспечению туркменскими коврами и ковровыми изделиями, а также текстильной и сувенирной продукцией, сообщает ТДХ.

Сообщается, что через это предприятие планируется организовать, помимо розничной, оптовую торговлю экспортными товарами Туркменистана широкого спектра.

Открытие магазина в Дубае намечено провести в первой декаде июня этого года.

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