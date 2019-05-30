В ОАЭ начнут продавать туркменские ковры
- Туркменистан, общество
- 16:35, 30 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - В Объединённых Арабских Эмиратах в одном из торговых центров арендовано помещение площадью 84 квадратных метра. В настоящее время ведутся работы по его оформлению в национальном стиле, обеспечению туркменскими коврами и ковровыми изделиями, а также текстильной и сувенирной продукцией, сообщает ТДХ.
Сообщается, что через это предприятие планируется организовать, помимо розничной, оптовую торговлю экспортными товарами Туркменистана широкого спектра.
Открытие магазина в Дубае намечено провести в первой декаде июня этого года.