В ОАЭ начнут продавать туркменские ковры

CA-NEWS (TM) - В Объединённых Арабских Эмиратах в одном из торговых центров арендовано помещение площадью 84 квадратных метра. В настоящее время ведутся работы по его оформлению в национальном стиле, обеспечению туркменскими коврами и ковровыми изделиями, а также текстильной и сувенирной продукцией, сообщает ТДХ.

Сообщается, что через это предприятие планируется организовать, помимо розничной, оптовую торговлю экспортными товарами Туркменистана широкого спектра.

Открытие магазина в Дубае намечено провести в первой декаде июня этого года.