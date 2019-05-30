Премьер-министр РФ прибыл в Ургенч на первое заседание Совместной комиссии России и Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Делегация во главе с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым 30 мая прибыла в Хорезмскую область, сообщает УзА.



В международном аэропорту Ургенча высокого гостя встретили премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла рипов и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов.

Глава российского правительства примет участие в первом заседании узбекско-российской совместной комиссии на уровне глав правительств, которое состоится в городе Ургенче.

Данное мероприятие является новой формой двустороннего сотрудничества, на нем главы правительств двух стран подведут итоги состоявшегося 24 апреля 20-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и обсудят перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономических отношений, наполнения их конкретным практическим содержанием.

В завершение заседания планируется подписание ряда документов.