РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Турции за занятие проституцией задержаны гражданки стран Центральной Азии
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (CA) -  В турецком городе Фетхие, в ходе спецоперации задержаны 16 подозреваемых в принуждении женщин к занятию проституцией. Были освобождены 17 гражданок из Узбекистана, Украины, Кыргызстана, Молдовы и Туркменистана, передает 28 мая Hurriyet.

В ходе обследования здоровья, у двоих гражданок был выявлен ВИЧ.

Сообщается, что женщины отправлены в областное управление миграционной службы для дальнейшей депортации.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Монголия на предпоследнем месте в рейтинге конкурентоспособности стран
  • Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета
  • Опубликован рейтинг конкурентоспособности стран: Казахстан на 34-м месте
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×