В Турции за занятие проституцией задержаны гражданки стран Центральной Азии
- Азия и мир, общество
- 16:55, 30 мая 2019
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Иллюстративное фото
CA-NEWS (CA) - В турецком городе Фетхие, в ходе спецоперации задержаны 16 подозреваемых в принуждении женщин к занятию проституцией. Были освобождены 17 гражданок из Узбекистана, Украины, Кыргызстана, Молдовы и Туркменистана, передает 28 мая Hurriyet.
В ходе обследования здоровья, у двоих гражданок был выявлен ВИЧ.
Сообщается, что женщины отправлены в областное управление миграционной службы для дальнейшей депортации.