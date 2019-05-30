В Турции за занятие проституцией задержаны гражданки стран Центральной Азии

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CA-NEWS (CA) - В турецком городе Фетхие, в ходе спецоперации задержаны 16 подозреваемых в принуждении женщин к занятию проституцией. Были освобождены 17 гражданок из Узбекистана, Украины, Кыргызстана, Молдовы и Туркменистана, передает 28 мая Hurriyet.

В ходе обследования здоровья, у двоих гражданок был выявлен ВИЧ.

Сообщается, что женщины отправлены в областное управление миграционной службы для дальнейшей депортации.