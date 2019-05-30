Тело ребенка нашли в озере Балхаш

CA-NEWS (KZ) - 29 мая т.г. в дежурную часть ОП г.Балхаша поступило сообщение от жителя города о том, что обнаружил на канале фрагмент похожий на тело ребенка. На место выехала следственно-оперативная группа и спасательные службы, передает пресс-служба ДП Карагандинской области.

30 мая подача воды в проточном канале было полностью приостановлено. После чего силами спасателей УЧС г.Балхаша и сотрудниками полиции проведена работа по извлечению тела ребенка.

Назначены соответствующие экспертизы.