РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности 4G

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности мобильной связи 4G. Об этом свидетельствуют данные доклада Opensignal.

Согласно данным доклада, в Узбекистане абоненты имеют доступ к 4G только в 49,9% случаев.

На первом месте по доступности 4G расположилась Южная Корея (97,5%), на втором - Япония (96,3%) и тройку лидеров замыкает Норвегия (95,5%).

Узбекистан оказался единственной страной, где доступность 4G опустилась ниже 50%. Этот показатель хуже, чем в Ираке, Нигерии и Эквадоре.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Скончалась мать премьер-министра Таджикистана
  • Опубликован рейтинг конкурентоспособности стран: Казахстан на 34-м месте
  • Монголия на предпоследнем месте в рейтинге конкурентоспособности стран
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×