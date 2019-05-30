Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности 4G

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан оказался на последнем месте в рейтинге доступности мобильной связи 4G. Об этом свидетельствуют данные доклада Opensignal.

Согласно данным доклада, в Узбекистане абоненты имеют доступ к 4G только в 49,9% случаев.

На первом месте по доступности 4G расположилась Южная Корея (97,5%), на втором - Япония (96,3%) и тройку лидеров замыкает Норвегия (95,5%).

Узбекистан оказался единственной страной, где доступность 4G опустилась ниже 50%. Этот показатель хуже, чем в Ираке, Нигерии и Эквадоре.