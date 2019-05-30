РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В сети запущена прямая трансляция разложения пластика длительностью 450 лет

CA-NEWS (CA) -  Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил онлайн-трансляцию с пластиковой бутылкой. Транляция будет длиться 450 лет — примерно столько нужно пластику для разложения.

Ежегодно в океан попадает около 8 миллионов тонн пластиковых отходов, и за минувшие десятилетия там накопилось не менее 150 миллионов тонн, передает NatGeo.

Каждая страна является частью «пластикового кризиса», поэтому человечеству нужно единое глобальное решение всех правительств, готовых принять меры по прекращению утечки пластика в окружающую среду.

Созданная в адрес ООН петиция должна обратить внимание международной организации на важнейшую экологическую проблему современности. Экологи уверены, что поскольку кризис был создан лишь одним поколением – на его решение потребуется примерно столько же времени, а значит ситуацию еще можно исправить, если начать действовать незамедлительно.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Монголия на предпоследнем месте в рейтинге конкурентоспособности стран
  • Опубликован рейтинг конкурентоспособности стран: Казахстан на 34-м месте
  • Назарбаев стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×