В сети запущена прямая трансляция разложения пластика длительностью 450 лет

CA-NEWS (CA) - Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил онлайн-трансляцию с пластиковой бутылкой. Транляция будет длиться 450 лет — примерно столько нужно пластику для разложения.

Ежегодно в океан попадает около 8 миллионов тонн пластиковых отходов, и за минувшие десятилетия там накопилось не менее 150 миллионов тонн, передает NatGeo.



Каждая страна является частью «пластикового кризиса», поэтому человечеству нужно единое глобальное решение всех правительств, готовых принять меры по прекращению утечки пластика в окружающую среду.

Созданная в адрес ООН петиция должна обратить внимание международной организации на важнейшую экологическую проблему современности. Экологи уверены, что поскольку кризис был создан лишь одним поколением – на его решение потребуется примерно столько же времени, а значит ситуацию еще можно исправить, если начать действовать незамедлительно.

