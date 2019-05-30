В Ургенче началось первое заседание узбекско – российской Совместной комиссии

CA-NEWS (UZ) - В городе Ургенче (Хорезмская область) началось первое заседание узбекско-российской Совместной комиссии на уровне глав правительств, сообщает УзА.



В мероприятии, оцениваемом в качестве новой формы двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией, участвовали члены правительств, руководители соответствующих министерств и ведомств, ведущих экономических структур.

Заседание началось со встречи глав правительств в узком формате.

– Взаимовыгодные и дружественные отношения между Узбекистаном и Россией находят свое отражение в расширении межрегионального сотрудничества. В прошлом году был впервые организован Узбекско – российский форум межрегионального сотрудничества. Верю, что сегодняшняя встреча позволит вывести работу в данном направлении на качественно новый уровень, – сказал премьер-министр Абдулла Арипов.

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Дмитрий Медведев выразил признательность за предложение посетить Узбекистан и особо отметил, что межрегиональное сотрудничество способствует расширению взаимных отношений за счет новых направлений. Подчеркивалось, что на сегодняшний день налажено активное сотрудничество почти между 80 регионами двух стран.

На заседании обсуждаются вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе дальнейшего развития торгово-экономических связей.