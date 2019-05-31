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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии Япония предложит саммит Северной Корее

CA-NEWS (MNG) -  Япония предложит саммит Абе-Ким северокорейским чиновникам на следующей неделе

Правительство Японии планирует обратиться к северокорейским чиновникам на следующей неделе в Монголии, чтобы предложить саммит между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщают японские источники в среду.

Абе сказал, что готов встретиться с Кимом «без условий», смягчая его прежнюю позицию. Он сказал, что предпосылкой для саммита станет то, что Северная Корея приблизится к возвращению японских граждан, похищенных ее агентами в 1970-х и 1980-х годах.

Президент США Дональд Трамп, который дважды встречался с Кимом для переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил во время визита в Токио на этой неделе, что он поддерживает саммит Абе-Ким.

Согласно источникам, японские чиновники надеются поговорить с северокорейскими дипломатами в кулуарах конференции по безопасности в Северо-Восточной Азии, которая состоится 5-6 июня в Улан-Баторе. Конференция станет редкой возможностью для японских и северокорейских официальных лиц выступить, поскольку страны не имеют официальных дипломатических связей.

Ожидается, что Япония направит на конференцию высокопоставленного чиновника из министерства иностранных дел стран Азии и Океании, а Северная Корея может направить вице-министра иностранных дел, сообщили источники.

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