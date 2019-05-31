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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В КНДР дипломаты были казнены за провалившийся саммит США-Северная Корея

CA-NEWS (CA) -  Спецпредставитель КНДР по делам США государственного совета республики Ким Хёк Чхоль и еще четыре высокопоставленных северокорейских дипломата были казнены из-за провала американо-северокорейского саммита в Ханое, сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что еще один высокопоставленный чиновник, первый заместитель Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль - был приговорен к каторжным работам.

Источник газеты утверждает, что лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц в марте на военном аэродроме Мирим, расположенный на восточной окраине Пхеньяна. Также сообщается, что дипломатов перед казнью обвинили в шпионаже в пользу США.

Вторая по счету встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялась 27–28 февраля 2019. Стороны закончили встречу раньше запланированного времени, не придя к единому соглашению, и отменили ланч.

*Ким Хёк Чхоль - Спецпредставитель КНДР по делам США

Screenshot_2019-05-31 North Korea's Kim Jong Un carrying out purge after Hanoi summit

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