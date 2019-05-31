В Андижане женщина, которой выдали и затем забрали дом, попала под давление властей

CA-NEWS (UZ) - В Андижане Хуршида Тилляева, которая сообщила, как перед приездом президента ей выдали дом, а после отъезда её выгнали оттуда, попала под давление властей, сообщает centralasian.org.

Между тем, ещё две сотрудницы швейного предприятия «Мустақиллик тикувчилик мажмуаси» в городе Андижане – Муяссар Рахимова и Шохиста Бакирова – рассказали, как в день приезда главы государства в Андижанскую область им выдали квартиры в новых коттеджах, но после отъезда президента попросили освободить жилье.

30 мая Муяссар Рахимова рассказала еще о нескольких андижанцах, которых местные власти обманули, обещая выдать «президентские квартиры».

– Вы уже знаете об истории Хуршиды Тилляевой. Я и сама являюсь одной из обманутых. Кроме нас, местные власти обманули еще Хайринисо Эрматову, Зульфию Абдувалиеву и Камолиддина-ака. Советник президента Турсунхон Худойбергенов в ходе своего визита в Андижан лично обещал нам выдать «президентские квартиры». Однако обещанное властями жилье получил только один человек – Дильфуза Ходжиматова. Но после отъезда президента к нам подошла начальник отдела кадров ООО «Мустақиллик тикувчилик мажмуаси» Мавлюда Нишанова и заявила, что обещанные квартиры мы не получим. «Оказывается, в этом спектакле вас использовали всего лишь в качестве актрис», сказала она, убив все наши надежды на получение нового жилья, – говорит Муяссар Рахимова.

Ее коллега Шохиста Бакирова рассказывает, что тоже оказалась в числе обманутых андижанцев, надеявшихся получить жилье от государства.

Бакирова говорит, что ее мать является инвалидом второй группы, а сама женщина перенесла несколько хиррургических операций.

По словам женщины, власти Андижана, не учитывая трудное положение ее семьи, решили «использовать ее как куклу» в день приезда в область Шавката Мирзиёева.

Между тем, швея из Андижана Муяссар Рахимова сообщила о том , что Хуршида Тилляева попала под сильное давление властей. Сама Рахимова говорит, что в отличие от Тилляевой, она намерена продолжить борьбу за право получения нового жилья и разоблачать обман местных властей.

Утром 29 мая глава ООО «Мустақиллик тикувчилик мажмуаси» Тохиржон Алимжонов посадил молодую женщину вместе с ее матерью в свою машину и увез в неизвестном направлении.

Осведомленные о ситуации источники сообщили, что заместитель главы Андижанской области по вопросам женщин Манзура Юнусова и глава города Андижана Дильмурод Рахматуллаев устроили допрос Хуршиде Тилляевой и ее матери, целый день удерживая женщин в здании городской администрации.

А местные журналисты, специально вызванные в здание городской администрации, один за другим начали публиковать на своих сайтах версию властей как окончательный приговор, обвиняя Тилляеву в распространении лживой информации.

Кроме того, на сайтах местных СМИ была обнародована информация, касающаяся личности не только самой Хуршиды, но и ее матери, младшей сестры и ребенка. Помимо этого, Хуршида Тилляева была подвергнута позору в узбекском сегменте социальных сетей. В частности, молодую женщину обвинили в «неблагодарности» и «распространении лжи в месяц Рамадан».