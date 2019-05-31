Россия построит АЭС в Узбекистане рядом с водохранилищем Айдаркуль

CA-NEWS (UZ) - Российская госкорпорация "Росатом" подтвердила, что планирует начать строительство АЭС в Узбекистане на рубеже 2020-2021 годов и что площадкой выбран район недалеко от озера Айдаркуль в Фаришском районе Джизакской области.

"Рассматривалось несколько возможных вариантов, выбрана площадка с красивым названием "Айдаркуль", - цитирует ТАСС слова главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, сказанные во время визита премьера РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан, который проходит 29-20 мая. - Нам эта площадка хорошо известна, но хотел бы подчеркнуть, что окончательно принятым решение будет после того, как будет выдана лицензия на строительство атомного блока именно на этой площадке".

По словам Лихачева, Росатом планирует до окончания 2020 года получить необходимые разрешения для строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане. На рубеже 2020-2021 годов, по его словам, будет начата заливка "первого бетона", означающая начало строительных работ на станции.

"До конца следующего года именно к конкретной площадке хотим привязать проект, получить всю необходимую лицензионную документацию и на рубеже 2020 и 2021 годов выйти на "первый бетон". Это будут действительно очень амбициозные сроки, но с другой стороны они позволят соблюсти все этапы, связанные с привязкой проекта, связанные с лицензированием", - сказал Лихачев.

Айдаркуль - крупное бессточное озеро в северо-восточной части Узбекистана, оно является искусственным водохранилищем в Арнасайской системе озер, которое образовалось в начале 1960-х годов после того, как была запружена Сырдарья. Сейчас это второе по размеру озеро в регионе после обмелевшего Аральского моря.

Вопрос о строительстве в Узбекистане АЭС ставился еще в 80-е годы XX века, но был отложен из-за высокой сейсмоопасности. С начала XXI века строительство станции активно лоббирует российский Росатом, а в декабре 2017 года правительства России и Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое предполагает строительство АЭС. Лихачев тогда заявил, что Россия предлагает Узбекистану станцию из двух блоков поколения "3+" ВВЭР-1200, подчеркнув, что "наш опыт строительства таких станций весьма солидный".

Изначально станцию планировали строить на Тудакульском водохранилище, но, как следует из слов Лихачева, теперь площадка заменена на Айдаркуль. По плану, станцию планируется ввести в эксплуатацию в период до 2030 года. Чтобы ее построить, правительство России даст Узбекистану кредит.