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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия рассчитывает на рост товарооборота с Узбекистаном до $10 млрд

CA-NEWS (UZ) -  Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что в ближайшее время объем двусторонней торговли с Узбекистаном вырастет до $10 млрд. Об этом он заявил, открывая первое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств.

"Я уже сказал, что торговый оборот вырос более чем на 20-25%, достиг $4,5 млрд", - отметил премьер, уточнив, что это один из самых высоких показателей с государствами СНГ. "Положительная динамика сохраняется и в этом году - увеличился оборот на 10%, поэтому есть амбициозная задача вывести этот торговый оборот на уровень $10 млрд", - заявил он.

Глава правительства РФ выразил уверенность, что если Россия и Узбекистан будут столь же энергично заниматься реализацией этой задачи, то достижение этого показателя будет "по силам в самое ближайшее время".

Медведев напомнил, что со своим коллегой Абдуллой Ариповым он уже имел возможность в формате беседы в узком составе обменяться мнениями по масштабным планам сотрудничества. "Еще раз хочу отметить, что координационные механизмы премьерского уровня существуют у нас с весьма ограниченным числом государств, что подтверждает особый, привилегированный характер отношений между Россией и Узбекистаном", - сказал он. Премьер-министр РФ заверил, что будет заниматься вопросами стратегического взаимодействия в торговой, экономической, промышленной, энергетической, инвестиционной, транспортной, сельскохозяйственной и высокотехнологичных областях. По его оценке, отношения двух страны развиваются динамично, так как Узбекистан входит в число основных торговых партнеров России.

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