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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посла Республики Корея в Монголии подозревают в превышении должностных полномочий

CA-NEWS (MNG) -  28 мая министерство иностранных дел Республики Корея приняло решение о проведении аудиторской проверки в Посольстве страны в Монголии, передает Монголия Сейчас.

Посол Южной Кореи в Монголии Чон Жэ Нам подозревается в превышении должностных полномочий и неоднократном оказании влияния на процесс выдачи визы, действуя в согласовании с занимающимися посредническими услугами в получении визы частными лицами, а также обвиняется в непристойном обращении с сотрудниками Посольства, словесном их оскорблении и присвоении средств сборов заявителей на визу.

МИД Республики Корея сообщил о том, что как только будет готово аудиторское заключение, незамедлительно будут приняты соответствующие меры.

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