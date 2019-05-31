Посла Республики Корея в Монголии подозревают в превышении должностных полномочий

CA-NEWS (MNG) - 28 мая министерство иностранных дел Республики Корея приняло решение о проведении аудиторской проверки в Посольстве страны в Монголии, передает Монголия Сейчас.



Посол Южной Кореи в Монголии Чон Жэ Нам подозревается в превышении должностных полномочий и неоднократном оказании влияния на процесс выдачи визы, действуя в согласовании с занимающимися посредническими услугами в получении визы частными лицами, а также обвиняется в непристойном обращении с сотрудниками Посольства, словесном их оскорблении и присвоении средств сборов заявителей на визу.

МИД Республики Корея сообщил о том, что как только будет готово аудиторское заключение, незамедлительно будут приняты соответствующие меры.