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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Первый день Рамазан хайита отметят в Узбекистане 5 июня

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане Рамазан хайит отметят 5 июня. Соответствующее постановление президент Шавкат Мирзиёев подписал 30 мая, передает "Норма".

Согласно решению Управления мусульман Узбекистана в 2019 году первый день Рамазан хайита совпадает с 5 июня (среда). В этой связи этот день будет широко отмечаться в стране как праздник Рамазан хайит. Все мероприятия на местах поручено провести организованно и на высоком уровне в соответствии с национальными и религиозными ценностями нашего народа.

Напомним, что первый день религиозного праздника «Руза хайит» (Ийд-ал-Фитр) является праздничным (нерабочим) в соответствии со статьей 131 Трудового кодекса. Продолжительность ежедневной работы накануне, т.е. 4 июня уменьшается для всех работников не менее чем на 1 час.

Кроме того, указом президента суббота 1 июня перенесено на четверг 6 июня четверг, т.е. суббота 1 июня – рабочий день, а четверг 6 июня – выходной. Это не распространяется на организации с 6-дневной рабочей неделей, у которых суббота является рабочим днем в силу установленного режима рабочего времени.

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