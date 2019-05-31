В Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий, передает Казинформ.

Начавшись сразу после окончания гражданской войны 1919-1920 годов, репрессии продолжались в течение двух десятилетий в массовом порядке, а фактически еще дольше. Как считают историки, за годы советской власти в той или иной степени подверглись репрессиям около 40 миллионов человек.

В Казахстане с 1921 года по 1954 год, согласно статистике, было осуждено около 100 тысяч человек, при этом более 20 тысяч человек были расстреляны. Также тысячи были приговорены к заключению с формулировкой «без права переписки», что, по многим свидетельствам, означало ту же смертную казнь.

До революции прослойка образованных людей из числа казахов насчитывала всего несколько тысяч человек, многие из которых стали участниками движения Алаш, которое было нацелено на создание казахской автономии. В конце 1928 года по ложным обвинениям были арестованы почти все активные члены партии «Алаш», которых назвали «буржуазными националистами», а также ряд других видных деятелей. Это Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Мыржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышбаев, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров, Султанбек Ходжанов, Турар Рыскулов, Смагул Садвакасов, Абдрахман Байдильдин и другие. Часть этих деятелей была расстреляна, другие умерли в лагерях.

Многие из выживших были позднее, в 1937 году, обвинены повторно и расстреляны. Некоторых сослали в другие республики СССР. Репрессированные обвинялись в национализме, вредительстве, саботаже и шпионаже в пользу иностранных государств, антисоветской агитации и пропаганде.

Как выяснилось позднее, почти все эти дела были сфабрикованы.

После смерти Сталина был начат пересмотр таких дел, многие были освобождены из мест заключения, а те, кто был расстрелян или умер были реабилитированы посмертно.