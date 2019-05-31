В Москве неизвестные отняли у двух женщин из Узбекистана золотую цепочку и $1,5 тысячи

CA-NEWS (UZ) - В Москве двое неизвестных с оружием ограбили жительниц Узбекистана, отняв у них золотую цепочку и 1,5 тысячи долларов.

По предварительным данным, сумма ущерба, причинённого злоумышленниками, оценивается в 200 тысяч рублей ($3 тыс).

— Вечером 29 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице 8-й Текстильщиков двое неизвестных, один из которых был вооружён пистолетом, напали на двух жительниц Узбекистана 1988 и 1990 года рождения, — цитирует источник в правоохранительных органах агентство городских новостей "Москва".