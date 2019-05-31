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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане отпразднуют 175-летие Абая Кунанбайулы

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане в 2020 году отпразднуют 175-летие казахского поэта, просветителя Абая Кунанбайулы. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает сайт премьер-министра РК.

В постановлении говорится, о создании до 1 июля 2019 года Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея, утверждении до 1 октября 2019 года общереспубликансого плана по подготовке и проведению юбилея, принятии необходимых мер по комплексной модернизации Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі».

Также поручено провести в 2020 году в Нур-Султане международную научно-практическую конференцию, посвященную 175-летнему юбилею Абая Кунанбайулы;

Принять необходимые меры по осуществлению перевода, изданию и международному продвижению трудов поэта на основных иностранных языках;

Проработать вопрос по организации празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы под эгидой ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

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