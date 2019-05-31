Монгольская горнодобывающая компания «Эрдэнэс Таван Толгой» может не попасть на IPO в Гонконге из-за парламентских выборов

CA-NEWS (MNG) - Спикер парламента Монголии Гомбожавын Занданштар заявил, что парламентские выборы могут помешать горнодобывающей компании “Эрдэнэс Таван Толгой” выставить свои акции в Гонконге.

Ранее "Эрдэнэс Таван Толгой" обнародовала планы по привлечению до $3 млрд в виде публичного предложения акций в Гонконге в течение 2019 года.

Глава парламента Монголии заявил, что планы по включению в список государственной компании, контролирующей одну из крупнейших в мире угольных шахт, могут быть отложены.

Гомбожав Занданшатар отметил, что парламентские выборы и другие факторы могут помешать дебюту на рынке горнодобывающей компании "Эрдэнэс Таван Толгой" в этом году.

Монголия планирует провести всеобщие парламентские выборы в 2020 году. И на дополнительных выборах в июне этого года более 10 партий будут бороться за место, которое осталось вакантным после того, как один из членов парламента ушел в отставку после обвинения в изнасиловании.

Месторождение Таван Толгой на юге Монголии обладает предполагаемыми запасами около 8 миллиардов тонн коксующегося угля. В прошлом году компания получила чистую прибыль в 720 миллиардов тугриков (272,78 миллиона долларов), что на 50% больше, чем в предыдущем году, при доходе 1,86 триллиона тугриков.

«Приватизация через биржевой метод позволит каждому купить определенную акцию и может стать решением проблемы неравенства, которое сейчас является серьезной проблемой для Монголии», - отметил Занданшатар.

Помимо реформ государственных предприятий, председатель парламента выразил желание «использовать передовые технологии и расширить экспорт высококачественной сельскохозяйственной продукции в Северо-Восточную Азию». По его словам, оцифровка таких отраслей, как сельское хозяйство и туризм, будет способствовать росту экономики.

Экономика Монголии сильно зависит от угольной и горнодобывающей отраслей. Теперь страна надеется использовать технологии для повышения эффективности и достижения более стабильного роста.

Занданшатар также призвал японские компании сотрудничать с Монголией в таких областях, как литий-ионные аккумуляторы. «Северо-Восточная Азия будет по-прежнему иметь большой спрос на [электромобили], и мы надеемся работать вместе с японскими компаниями», - отметил он.