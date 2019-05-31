В Туркменистане назначен директор телерадиоканала «Miras»
- Туркменистан, общество
- 10:09, 31 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - Постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Байрамдурдыев Гуванч Егенмырадович назначен директором телерадиоканала «Miras» Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, сообщает ТДХ.
Главный редактор телерадиоканала «Miras» Хеззиев Кувватберди освобождён от временного исполнения обязанностей директора.