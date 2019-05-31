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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане назначен директор телерадиоканала «Miras»

CA-NEWS (TM) -  Постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Байрамдурдыев Гуванч Егенмырадович назначен директором телерадиоканала «Miras» Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, сообщает ТДХ.

Главный редактор телерадиоканала «Miras» Хеззиев Кувватберди освобождён от временного исполнения обязанностей директора.

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