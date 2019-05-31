Туркменистан и Болгария обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (TM) - 30 мая состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ряд вопросов международной политики, передает ТДХ.

Рассматривалось продвижение договорённостей, достигнутых в августе 2015 года в ходе официального визита Бойко Борисова в Туркменистан.

Стороны вопросы в торгово-экономической и гуманитарно-культурной сферах. В качестве стратегических векторов партнёрства были названы энергетика и транспорт.

В ходе беседы Бердымухамедов пригласил премьер-министра Болгарии и представителей деловых кругов страны принять участие в мероприятиях 1-го Каспийского экономического форума, который состоится 12 августа 2019 года в Национальной туристической зоне «Аваза».