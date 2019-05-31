Перед приездом президента Совета Европы в Таджикистане разблокировали интернет и заставляли девушек снять хиджаб (видео)

Эмомали Рахмон и Дональд Туск

CA-NEWS (TJ) - Со второй половины 29 мая, за несколько часов до приезда президента Совета Европы Дональда Туска в Таджикистане разблокировали доступ к ранее заблокированным интернет-ресурсам. Также стали доступными за пределами страны сайты госструктур Таджикистана, передает Ахбор.

Начиная с 20 мая, сразу после бунта в колонии города Вахдат в Таджикистане были заблокированы крупные интернет-ресурсы, в том числе службы Google, видеохостинг YouTube, соцсети Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте», мессенджеры, а также популярные новостные сайты. Официальные сайты многих госструктур также стали недоступными за пределами Таджикистана.

Эксперты указывают на то, что доступ к крупным мировым интернет-ресурсам в Таджикистане восстановили аккурат перед приездом президента Совета Европы Дональда Туска, который начинает свой первый тур в страны Центральной Азии с визитом в Таджикистан. В Душанбе он будет обсуждать с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и другими лидерами страны развитие отношений между Евросоюзом и Душанбе.

Также в редакцию сайта "Ахбор” прислали видео, показывающий, как работники правоохранительных органов Таджикистана на одной из протокольных улиц Душанбе не дают пройти двум женщинам, одетых в хиджаб. Человек в милицейской форме и другой в военной форме цвета хаки объяснили женщинам, что скоро проедет официальная делегация и поэтому нахождение на протокольных улицах лиц, одетых в хиджаб, запрещено.

На видео видно, что одна из остановленных женщин не сдается, а вторая сняла свой длинный платок и только после этого получила разрешение на продолжение своего пути.

В Таджикистане еще не принят закон, запрещающий хиджаб. Только в школах и вузах, а также в госучреждениях на основе инструкций о ношении официальной одежды, запрещен хиджаб. Но это требование относится только к учащимся и сотрудникам этих учреждений.

В декабре 2018 года была создана рабочая группа из представителей различных ведомств для разработки проекта закона, запрещающего женщинам и девушкам в хиджабах вход в государственные и частные учреждения. Но вслед за волной протестов эта рабочая группа выпала из виду и о результатах ее деятельности ничего больше не сообщили. По крайней мере, в парламент страны пока не поступал проект закона о запрете хиджаба.

Но несмотря на то, что закона о запрете хиджаба не существует, в последние годы из Таджикистана приходят многочисленные сообщения о проведении рейдов против хиджаба и о том, что власти препятствуют входу женщин в хиджабах в некоторые госучреждения. У них требуют завязать свои платки "по-таджикски” и только после этого войти.