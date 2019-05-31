Что обсудили Дональд Туск и Эмомали Рахмон? (фото)

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 30 мая прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона и президента Совета Европы Дональда Туска, сообщает пресс-служба главы государства.

Встреча прошла в формате «тет-а-тет», а затем продолжилась переговорами делегация сторон. На встрече были обсуждены нынешняя ситуация и перспектива отношений между Таджикистаном и Европейским союзом.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы политического, экономического, социального и гуманитарного сотрудничества Таджикистана и Европейского союза, реализации подписанных ранее документов, в том числе соглашения сотрудничества и партнёрства между Таджикистаном и Евросоюзом и оценили роль комитета сотрудничества и подкомитета его развития, политический диалог, а также диалог по безопасности и правам человека в деле укрепления отношений.

Было подчеркнуто, что Таджикистан заинтересован в осуществлении большего и выгодного сотрудничества с Европой в вопросах поступления прямых инвестиций в экономику Таджикистана, импорта новых технологий, развития частного промышленного сектора, переработки металлов и практической реализации крупных инфраструктурных проектов в направлении транспортной коммуникации и энергетики.

В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасности, в том числе совместной борьбы против проявления терроризма и его пагубных последствий, распространения терроризма и экстремизма в регионе и мире, угрозы незаконного оборота наркотиков и контрабанды оружия.

Особо была подчеркнута значимость сотрудничества с Евросоюзом, в особенности программ БОМКА/КАДАП в укреплении оборонной мощи на государственной границе с Афганистаном.

Была выражена уверенность, что в связи с большим скоплением террористических групп на севере Афганистана всесторонняя помощь и меры Евросоюза и в дальнейшем будут продолжаться с целью укреплению линии границы.

Стороны также обсудили вопросы развития отношений в гуманитарном и правовом секторе, реформе образования и выразили свою единую позицию по решению проблем в указанных сферах.

⇳

Дональд Туск также посетил и Горный Бадахшан, чтобы ознакомится с ситуацией с ледниками Памира.

После поездки Дональд Туск на своей странице в Facebook опубликовал несколько фотографий Сарезского озера. «Здесь можно увидеть последствия изменения климата. Уже исчезли пять ледников, уровень воды повышается. Изменение климата – мировая проблема и мы вместе должны решить ее», - написал он.