Ни одна страна не стояла перед пропастью полного исчезновения как Казахстан, - Назарбаев (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. По этому случаю телерадиокомплекс президента Казахстана выложил ролик, напоминающий слова первого президента РК Нурсултана Назарбаева о страшных для страны временах.

- Ни одна страна в мире, ни один народ не испытал на своей стране такой излом в демографической ситуации, и не стоял перед пропастью полного исчезновения как Казахстан. Мы выжили, смогли сплотиться как нация, мы не ожесточились, не озлобились, никогда никого не обвиняли в превратностях жестокой трагедии 20 века. Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма, - говорил Назарбаев.

"Одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане стал закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий. Эта добрая инициатива Нурсултана Назарбаева дала возможность вернуть из небытия имена десятки тысяч лучших сынов и дочерей нашего народа, которые некогда сгинули в сталинских застенках", - говорится в видео телерадиокомплекса президента РК.