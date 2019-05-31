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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ни одна страна не стояла перед пропастью полного исчезновения как Казахстан, - Назарбаев (видео)

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане сегодня отмечается День памяти жертв политических репрессий. По этому случаю телерадиокомплекс президента Казахстана выложил ролик, напоминающий слова первого президента РК Нурсултана Назарбаева о страшных для страны временах.

- Ни одна страна в мире, ни один народ не испытал на своей стране такой излом в демографической ситуации, и не стоял перед пропастью полного исчезновения как Казахстан. Мы выжили, смогли сплотиться как нация, мы не ожесточились, не озлобились, никогда никого не обвиняли в превратностях жестокой трагедии 20 века. Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам сталинизма, - говорил Назарбаев.

"Одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане стал закон о реабилитации жертв массовых политических репрессий. Эта добрая инициатива Нурсултана Назарбаева дала возможность вернуть из небытия имена десятки тысяч лучших сынов и дочерей нашего народа, которые некогда сгинули в сталинских застенках", - говорится в видео телерадиокомплекса президента РК.

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Бүгін Қазақстан өзінің тарихындағы ең қайғылы оқиғаларының бірі - саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күнін атап өтуде. Осылайша, жыл сайын 31 мамырда xалқымыз нәубет жылдары құрбан болған туыстары, бауырлары және достарын еске алады. Бұл Қазақстан үшін айрықша мағынаға ие күн. Қайғы-қасірет қақпасы арқылы біз қайта алаңсыз бейбіт өмірге ораламыз. Ендігі парызымыз – бүгінде жетіп отырған құндылықтарымызды бағалай білу, оған жету жолында құрбан болған боздақтардың ерлігін ұмытпау. ⠀ Сегодня Казахстан отмечает один из самых печальных страниц своей истории— день памяти жертв политических репрессий. Таким образом, ежегодно 31 мая жители страны вспоминают своих родных и близких, которые были осуждены или расстреляны. Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах соотечественников, пострадавших от политических репрессий. Теперь наш долг-ценить и беречь мир и не забывать о подвиге погибших солдат.

Публикация от Президент Телерадиокешені (@ptrk.kz)30 Май 2019 в 8:04 PDT

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