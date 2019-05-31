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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматинской области задержали подозреваемого в разбое на двух школьниц

CA-NEWS (KZ) -  В Алматинской области полицейские установили и задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на двух школьниц, сообщает ДП.

28 мая в Управление полиции Карасайского района обратилась жительница села Алмалыбак, заявившая о том, что неизвестный мужчина напал на ее 13-летней дочери, которая вместе со своей подругой прогуливалась по местной аллее. Угрожая ножом мужчина отобрал у детей сотовые телефоны.

«По тревоге подняли все патрульные экипажи и организовали проческу местности. Дополнительно поиск подозреваемого проводился и по линии оперативных служб. В итоге полицейским Карасайского района удалось в течение нескольких часов установить личность подозреваемого, оказавшийся 30-летним жителем города Алматы, который был вскоре задержан и доставлен в полицию. Похищенные им мобильные телефоны, а также используемый им нож уже изъяты и приобщены к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств» - сообщил представитель ДП Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

По факту вооруженного разбойного нападения на школьниц стражами порядка начато досудебное расследование. Задержанный мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж, помещен под стражу в изолятор временного содержания.

«Сейчас сотрудники Карасайской районной полиции организовали проверку в отношении задержанного лица на причастность к другим преступлениям аналогичного характера, имевшим место не только на территории одного района, но и в целом по региону» - отметили в полиции.

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