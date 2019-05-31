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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Бердымухамедов провел ряд встреч с премьер-министрами стран СНГ

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел ряд встреч с премьер-министрами стран СНГ, в рамках заседания Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 31 мая в Ашхабаде, передает ТДХ.

Бердымухамедов принял премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнёрства. Одним из актуальных направлений были названы поставки белорусской техники, продолжение установившихся контактов в области образования и подготовки кадров.

На встрече с вице-премьер-министром Кыргызстана Женишом Разаковым были обсуждены вопросы взаимодействия в топливно-энергетическом и промышленном секторах, в сельском хозяйстве и текстильном производстве, в транспортно-коммуникационной сфере.

В ходе встречи с вице-премьер-министром Армении Мгером Григоряном, было отмечено стремление к сотрудничеству по ряду отраслей, в том числе в ТЭК и транспортно-транзитном секторе.

На встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, были обсуждены перспективы наращивания партнёрства в торгово-экономической и транспортно-логистической сферах и энергетике. В этом контексте подчеркивалась важность действующей транснациональной железной дороги Север-Юг, а также новой инициативы туркменской стороны по строительству современной автомагистрали Туркменбаши-Казахстан.

Также состоялась встреча с премьер-министром Азербайджана Новрузом Исмаил оглы Мамедовым и премьер-министром Таджикистана Давлатали Саидом.

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