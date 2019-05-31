Гостиница «Узбекистан» в Ташкенте вновь выставлена на продажу

CA-NEWS (UZ) - Знаменитая столичная гостиница «Узбекистан» вновь выставлена на продажу, передает Kun.uz.

Cтартовая цена гостиницы не изменилась и составляет 33 млн долларов США.

Гостиница «Узбекистан» - одна из самых известных гостиниц страны. Была построена в 1974 году. Последняя реконструкция была произведена в 2010 году. Находится в самом центре городе, возле сквера Амира Темура. Расположение очень хорошее – совсем рядом находится множество достопримечательностей, магазинов и кафе. Архитектура гостиницы сочетает европейский и восточный стиль, интерьер выдержан в классическом стиле.

Напомним, еще в начале февраля текущего года государство выставило на продажу свою долю в 80,13% в гостинице «Узбекистан», но найти клиентов не удалось. Ранее кувейтской компании Alshaya Group предложили выкупить государственную долю гостиницы «Узбекистан», но они отказались от участия.