Дмитрий Медведев прибыл в Ашхабад

Дмитрий Медведев

CA-NEWS (TM) - 30 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ), передает РИА новости.

29-30 мая Медведев провел в Узбекистане, где принял участие в первом заседании совместной российско-узбекской комиссии на уровне глав правительств, которое состоялась в Ургенче, встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и провел переговоры с премьер-министром Абдуллой Ариповым.