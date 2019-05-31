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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дмитрий Медведев прибыл в Ашхабад
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

CA-NEWS (TM) -  30 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ), передает РИА новости.

29-30 мая Медведев провел в Узбекистане, где принял участие в первом заседании совместной российско-узбекской комиссии на уровне глав правительств, которое состоялась в Ургенче, встретился с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым и провел переговоры с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

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