В Москве создадут культурно-выставочный центр Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Культурно-выставочный центр Узбекистана будет создан в Москве. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, открывая первое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств.

"На базе исторического павильона, о чем мы сегодня тоже говорили с Шавкатом Миромоновичем [Мирзиёевым, президентом Узбекистана], на территории Всероссийского выставочного центра в Москве скоро будет создан культурно-выставочный центр Республики Узбекистан, что тоже нас не может не радовать", - цитирует ТАСС.

Говоря о гуманитарном направлении, Медведев подчеркнул традиционный характер взаимодействия в области культуры. Он напомнил, что в 2019 году российский зритель в рамках Дней узбекского кино сможет ознакомиться с лучшими картинами узбекских режиссеров. Кроме того, в Ташкенте пройдут гастроли театра "Современник". "Самое главное, что мы понимаем, что это начало такого рода обменов, восстановление, точнее, их в полном объеме", - уточнил он.

Отдельное внимание российский премьер уделил сотрудничеству в сфере образования. Он констатировал, что все больше студентов из Узбекистана обучаются в РФ, а также напомнил о готовящемся открытии филиала научно-исследовательского ядерного университета МИФИ.

"Самое важное, что сотрудничество сейчас перешло из плоскости обсуждения самых существенных вопросов в плоскость их реализации, и у нас на сегодня подготовлен весомый пакет межправительственных и межведомственных документов", - анонсировал Медведев. По его словам, пакет этих документов укрепляет договорно-правовую базу сотрудничества с Узбекистаном, которая на данный момент уже включает в себя более 300 соглашений.