Студент из Узбекистана упал с верхнего этажа строящегося здания в Сеуле
- Узбекистан, происшествия
- 11:24, 31 мая 2019
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CA-NEWS (UZ) - По информации посольства РУз в Сеуле, 29 мая текущего года гражданин Узбекистана Алишер Жовлиев упал с верхнего этажа строящегося здания и в тяжелом состоянии доставлен в больницу университета «Кангвон».
Пострадавший прибыл в Республику Корея 20 мая для учебы на языковых курсах университета «Кёнгин» в г.Чунчоне и подрабатывал.
Диппредставительство взяло ситуацию на контроль и установило контакты с работодателем и руководством больницы, где находится на лечение узбекистанец. Компания-работодатель сообщила о готовности решать организационные вопросы и покрыть расходы, связанные с лечением.
Соответствующими службами Республики Корея начаты следственные действия.