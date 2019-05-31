Студент из Узбекистана упал с верхнего этажа строящегося здания в Сеуле

CA-NEWS (UZ) - По информации посольства РУз в Сеуле, 29 мая текущего года гражданин Узбекистана Алишер Жовлиев упал с верхнего этажа строящегося здания и в тяжелом состоянии доставлен в больницу университета «Кангвон».

Пострадавший прибыл в Республику Корея 20 мая для учебы на языковых курсах университета «Кёнгин» в г.Чунчоне и подрабатывал.

Диппредставительство взяло ситуацию на контроль и установило контакты с работодателем и руководством больницы, где находится на лечение узбекистанец. Компания-работодатель сообщила о готовности решать организационные вопросы и покрыть расходы, связанные с лечением.

Соответствующими службами Республики Корея начаты следственные действия.