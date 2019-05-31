Таджикистан импортировал узбекский природный газ на сумму свыше $8,1 млн

CA-NEWS (TJ) - Добыча природного газа в Таджикистане является незначительной на фоне показателя его импорта из соседнего Узбекистана, передает Авеста.

По данным министерства энергетики и водных ресурсов республики, с начала текущего года в стране добыто всего 265,5 тыс. кубометров газа. Этот показатель на 35,2% меньше по сравнению с показателями января-апреля прошлого года.

Между тем, сумма импорта природного газа из соседнего Узбекистана за этот период составила свыше $8,1 млн. Газораспределительная компания Таджикистана ОАО «Таджиктрансгаз» не указывает данные об объеме импорта природного газа и цены на него.

Напомним, что в прошлом году в республику поступило почти 54 млн. кубометров узбекского газа. Импортным газом обеспечиваются более двух десятков предприятий, в том числе Таджикская алюминиевая компания.

Ранее сообщалось, что Таджикистан планирует в этом году увеличить поставки природного газа из Узбекистана в четыре раза.

Первый заместитель главы ОАО «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимзода 28 января на пресс-конференции в Душанбе отметил, что «Таджиктрансгаз» намерен закупить в нынешнем году в Узбекистане до 200 млн. кубических метров природного газа.

Другие детали сделки, в том числе касающиеся цена на природный газ чиновник не указал.