АБР предложил создать новый экономический коридор Шымкент – Ташкент – Худжанд

CA-NEWS (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) предложил создать новый экономический коридор между городами Шымкент – Ташкент – Худжанд и прилегающими областями.

Инициатива по созданию нового экономического коридора между городами Шымкент-Ташкент-Худжанд и прилегающими областями может расширить региональный динамизм и способствовать экономической интеграции в регионе, как было отмечено на семинаре программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), в которой Азиатский банк развития (АБР) служит секретариатом, отмечается в пресс-релизе АБР.

Города Шымкент-Ташкент-Худжанд и прилегающие Туркестанская, Ташкентская и Согдийская области будут рассматриваться как потенциальный экономический коридор в рамках программы ЦАРЭС. Три города и прилегающие области находятся в пределах легкого доступа друг к другу и в них проживает относительно большое население – примерно 15% всего населения Центральной Азии проживают в Туркестанской, Ташкентской и Согдийской областях. Они также стратегически связаны с международными рынками. Шымкент расположен на международных перекрестках Европы-Восточной Азии и Российской Федерации-Ближнего Востока, и Южной Азии, а Ташкент и Худжанд являются туристическими центрами. Три города и прилегающие области имеют уровень экономической взаимодополняемости, особенно в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Также между ними имеется легкая трансграничная мобильность рабочей силы, чему способствуют тесные исторические, культурные, этнические и языковые связи между тремя странами.

Развитие регионального экономического коридора приобретает все большую актуальность в регионе ЦАРЭС. При этом, восстановление экономики, открытость Узбекистана и укрепление связей между соседними странами, в частности с Казахстаном и Таджикистаном, добавляют новый импульс развитию региональных экономических коридоров.