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  31 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия может принять участие в ВЭФ 2019

CA-NEWS (MNG) -  Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев пригласил монгольскую делегацию принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, сообщает ТАСС.

"Российско-монгольское сотрудничество имеет большой потенциал и хорошие перспективы развития, - сказал Гордеев. - Мы договорились с коллегами, что последующие заседания межправительственной комиссии, по предложению российской стороны, будут проходить с участием представителей деловых кругов Монголии и России". По словам вице-премьера, "это во многом позволит сблизить позиции двух стран и дать дополнительное взаимопонимание на уровне бизнес сообщества".

"Хочу еще раз поблагодарить монгольских коллег и лично вице-премьера [Монголии Улзийсайханы Энхтувшина] за теплый прием, - продолжил Гордеев. - И приглашаю монгольских коллег принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре 2019 года во Владивостоке".

Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке. Как ожидается, в нем примут участие около 6 тыс. человек. По словам организаторов, работу форума будут освещать порядка 1,3-1,4 тыс. журналистов.

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